بسبب الثأر.. مقتل شاب صعيدي على أيد مجهولين بإحدى قرى الدقهلية

لقى شاب مصرعه بطلقات نارية على يد مجهولين بقرية ديل البحر التابعة لمركز الستاموني بمحافظة الدقهلية بعد ان اطلقوا عليه الرصاص أمام منزله وفروا هاربين .



تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للمقدم أحمد الحسيني مأمور مركز شرطة الستاموني من أهالى قرية ديل البحر يفيد بإطلاق مجهولين النار على شاب أمام منزله وفروا هاربين.



وانتقل مأمور المركز وضباط المباحث برئاسة الرائد محمد حماد رئيس مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليه يدعي عصام عيد عبده عمران 22 سنة، ويقيم بالعززين بمركز البدرشين بمحافظة الجيزة وانتقل منذ 5 شهور بصحبة أسرتة للإقامة بقرية ديل البحر التابعة للمركز .



وبتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد شوقى، رئيس مباحث المديرية وضباط ادارة البحث لكشف ملابسات الواقعة وبسؤال اسرة المجنى عليه اكدوا ان هناك خلاف بينهم بسبب ثأر مع أفراد عائلة " عبد التواب " حيث سبق ان قتل احد افراد عائلة عبد التواب احد افراد عائلة المجنى عليه من عدة سنوات ثم قاموا بعمل تصالح الا ان احد افراد عائلة المجنى عليه قتلوا احد افراد عائلة عبد التواب العام الماضى بسسب الثأر والخلافات بين العائلتين .



فيما اكد شهود عيان أن الجناة قام أحدهم بطرق باب المنزل وعند خروجه أمام المنزل أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى المنصورة الدولى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة بالواقعة.