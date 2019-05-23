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فن

ماجى بوغصن.. رامز جلال أعادها للأضواء ولم تلفت الانتباه في بروفا

الخميس 23/مايو/2019 - 09:35 م
صدى البلد
محمد نبيـل
رغم مشاركة ماجى بو غصن في مسلسل بروفا فى رمضان الجارى مع أحمد فهمى، ويعرض على قناة TeN، إلا أنها تصدرت مواقع التواصل الاجتماعى فقط بعدما ظهرت فى حلقة رامز فى الشلال مع رامز جلال مساء اليوم.

تلعب ماجي بو غصن فى المسلسل دور الفتاة الطموحة التي تبحث عن فرصة للعمل، في المدرسة التي يتولى إدارتها ماجد الذي يلعب دوره أحمد فهمي.

المسلسل إخراج رشا شربتجى، وواجه مشاكل كبيرة وقت تصويره وكان مهددا بعدم لحاقه الموسم الرمضانى الحالى، وحقق نجاحا كبيرا فى لبنان ولكنه لم يلفت الأنظار فى مصر.

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