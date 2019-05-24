بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

بسبب ارتفاع حرارة الجو..

اشتعال النيران في أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد

السيطرة على حريق أتوبيس نقل عام على محور المشير

السيطرة على حريق سيارة مقطورة بـ طريق العاشر من رمضان

احتراق واجهة عقار من 5 طوابق بمصر الجديدة

حريق هائل بأحد المولات في السوق التجاري القديم بشرم الشيخ

تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية

إخماد حريق شقة سكنية في كفر الدوار بسبب ماس كهربائي

13 نصيحة مع درجات الحرارة المرتفعة





حرارة شديدة لم تشهدها البلاد من قبل، موجة تسببت فى حدوث العديد من الحرائق سواء فى المنازل أو وسائل المواصلات العامة لارتفاع درجات الحرارة الذي يفوق الـ 48 درجة مئوية لهذا اليوم، ومن المنتظر أن تستمر تلك الموجة حتى اليوم الجمعة ومن خلال ذلك التقرير نرصد أبرز تلك الحرائق التى اندلعت بسببها وكذلك توصيات ونصائع الحماية المدنية لمواجهة ذلك.





تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية من السيطرة على حريق هائل اندلع بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان بنها.





فيما تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بسيارة نقل ثقيل بمقطورة بالطريق الدائرى الإقليمى بالعاشر من رمضان بنها، ومن المرجح أن يكون السبب هو الارتفاع في درجات الحرارة.





وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدينة وتمت السيطرة على النيران وإخمادها، وجرى انتداب فريق من المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق وتحرير المحضر اللازم.





ونجحت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة في السيطرة على حريق شب في أتوبيس تابع لهيئة النقل العام على محور المشير طنطاوي.





وكانت النيران اشتعلت فى موتور أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بمحور المشير بمنطقة التجمع الخامس، حيث وجه اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، بالدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران.





وكانت عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بمحور المشير طنطاوي بالقرب من ستاد الدفاع الجوي، وعلى الفور تم توجيه سيارتى إطفاء، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب، وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل، وتمت محاصرة ألسنة النيران دون إصابات.





ونتيجة لحرارة الجو الشديدة، اشتعلت النيران فى موتور أتوبيس تابع لهيئة النقل العام أثناء سيره بشارع بورسعيد، حيث وجه اللواء أسامة فاروق مدير الحماية المدنية بالقاهرة بالدفع بسيارتى إطفاء وتمكنت القوات من إخماد النيران.





وكان عمليات إطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق فى موتور أتوبيس نقل عام بشارع بورسعيد بالقرب من مديرية أمن القاهرة ، على الفور تم توجيه سيارتى إطفاء ، حيث تم إخلاء الأتوبيس من الركاب وقد امتدت النيران لتلتهم الأتوبيس بالكامل ، وتمت محاصرة ألسنة النيران دون إصابات .





وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق التهم واجهة عقار سكني من ٥ طوابق بمصر الجديدة.





وكانت عمليات اطفاء القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق بالطابق الثالث بعقار سكنى بميدان سانت فاطيما بمصر الجديدة ، وعلى الفور تم توجيه ٣ سيارات اطفاء وتمت محاصرة النيران.





وتبين أن الحريق بدأ فى تكييف فى شقة بالطابق الثالث وامتدت النيران لتلتهم واجهة ٥ طوابق بذات العقار دون اصابات وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة.





وتسبّب ماس كهربائي في نشوب حريق بشقة بعقار بمنطقة الطبية بكفر الدوار وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع أي إصابات بشرية ونتج عن الحريق احتراق كافة محتويات الشقة.





وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدولر يفيد بنشوب حريق بداخل شقة وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بسبب ماس كهربائى بشقة ملك "عادل ع ا " ومقيم الطبية كفر الدوار دون حدوث إصابات.





وجرت السيطرة على الحريق واخماده ونتج عن الحريق تفحم جميع محتويات الشقة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





ولقي 3 عمال مصرعهم بمصنع بلاستيك بمدينة السادات نتيجة حريق هائل شب بالمصنع وتفحمت جثامين العمال الثلاثة.





تلقي اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية اخطارا يفيد بنشوب حريق ضخم بمصنع بلاستيك بمدينة السادات ومصرع 3 عمال تفحمت جثثهم داخل النيران.





وانتقلت الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.





وتشهد القاهرة وباقى محافظات الجمهورية ارتفاعا كبيرا فى درجات الحرارة و يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.





وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية.





ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر: "القاهرة 45/28، الاسكندرية 41/20، بورسعيد 38/21، رفح 42/21، طابا 38/24، كاترين 34/18، شرم الشيخ 45/29، بني سويف 45/24، الأقصر 45/26، الوادي الجديد 45/26، حلايب 35/26، الفيوم 45/24/، السويس 45/22، الاسماعيلية 45/20، سيوة 46/23).





واندلع حريق هائل في أحد المولات التجارية بالسوق التجاري القديم المواجه لمسجد الصحابة بشرم الشيخ، بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس.





وتلقى اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء إخطارا بنشوب حريق في أحد المولات التجارية بسبب ارتفاع حرارة الطقس، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الدفاع المدني والإطفاء للسيطرة على الحريق.





وانتقل إلى مكان الحريق فريق من النيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب الحريق بالتفصيل ويجري الآن حصر التلفيات والخسائر المادية.





وقال شهود عيان إن ألسنة اللهب امتدت لعدد من المحلات الموجودة بالمنطقة.





وحذرت الإدارة العامة للحماية المدنية، المواطنين بسبب ازدياد حرارة الجو خلال الأيام المقبلة من عدة أشياء قد تمثل خطورة، حيث يؤدي ذلك الطقس مع بعض الممارسات الخاطئة إلى ارتفاع نسبة نشوب الحرائق.





وقال محمود عبد العزيز، معلم تدريب بالإدارة العامة للحماية المدنية، إن هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها تجنبا لأي مخاطر، ومنها إخلاء السيارات من:





- الفواحات.

- المشروبات الغازية.

- العطور وبطاريات الأجهزة بشكل عام.





وأضاف أنه يجب القيام بعدة خطوات لتقليل ارتفاع درجة حرارة السيارة وتتضمن:

- فتح نوافذ السياره بشكل بسيط (تنسيم) لإدخال هواء متجدد للسيارة.

- عدم ملء خزان وقود السيارة بالكامل.

- تعبئة وقود السيارة في الفترة المسائية.

- عدم السفر بالسيارة في الفترة الصباحية.

- عدم تعبئة إطارات السيارات أكثر من اللازم وخصوصا في السفر.

- التأكد من صلاحية طفايات الحريق واستخدامها في حالة اشتعال السيارة.



