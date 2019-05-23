الواد_سيد_الشحات يجتاح تويتر.. ومغردون: أحسن مسلسل السنادي

تصدر هاشتاج#الواد_سيد_الشحات قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"ويأتي ذلك عقب إعلان الحلقة الثالثة والعشرين والتي شهدت أحداث كوميدية نالت إعجاب الكثيرين.



ويذكر أن المسلسل بطولة الفنان أحمد فهمي الذي يجسد دور "سيد" وهنا الزاهد "ريتاج"، ويعرض المسلسل فى إطار كوميدى.





وتفاعل رواد تويتر مع الهشتاج كالتالي..



-مسلسل #الواد_سيد_الشحات هو الوحيد اللي متابعه السنادي جميل جدا وكوميديا روحها خفيفة سواء من فهمي او توتا او هنا بصراحة مبدعين واضافة حلوة للمسلسلات الكوميدية اللي بجد واللي هدفها الضحك بس وده في حد ذاته حاجة صعبة لكن المسلسل نجح في ده،شكرا للمبدع احمد فهمي على المسلسل الجامد ده.



-مشهد كابتن ماجد أحلى مشهد في تاريخ الفن العالمي أكتر مشهد كوميدي في العالم.



-رغم إني في المستشفى وتعبان فعلا ومفيش أي حاجة ممكن تخليني اضحك بس مسلسل #الواد_سيد_الشحات ده بيفصلني وبيخرجني من أي مود وحش أو اكتئاب حقيقي شابو أحمد فهمي وهنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن أنا حقيقي بشكركم عشان بتخلوني أنسي الكانسر حتى ولو لمدة نص ساعة.



-أحسن مسلسل السنادي وطبعا عشان هنا الزاهد فيه اكيد يعني.



