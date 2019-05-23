بعد رفع الاتحاد الأوروبي الفحوصات الإضافية عن الجوافة المصرية.. برلمانيون: شهادة بـ حق الفواكه والخضروات.. وتمراز يشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية

رائف تمراز: استيراد الاتحاد الأوروبي للفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها

محمد تمراز يؤكد ضرورة إجراء فحوصات على صادرات مصر من المنتجات الزراعية قبل تصديرها

محمود شعلان: مصر تسير فى الطريق الصحيح لزيادة الصادرات الزراعية

قرر الاتحاد الأوروبي رفع الفحوصات الإضافية المفروضة على الواردات من الجوافة المصرية، وفق خطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل.جاء هذا بناء على توصية المفوضية الأوروبية، وفق بيان لوزارة الزراعة حيث كشف وزير الزراعة عز الدين أبوستيت أن القرار يأتي في ضوء الإجراءات الجديدة التي طبقتها البلاد على صادراتها الزراعية، وجهود الإدارة المركزية للحجر الزراعي لضمان جودة الحاصلات المصدرة.وفى هذا الشأن قال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن عدم فرض فحوصات إضافية على الجوافة المصرية من قبل الاتحاد الأوروبي دليل على الطريق الصحيح الذى تسلكه الصادرات المصرية، كما أنها تطبق الأسس المتعارفة عليها فى الفواكه والخضر.وتابع تمراز فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك بعض الفواكه التي تتعرض للتلف جراء الفحوصات الكثيرة وخاصة الجوافة والتى لابد من وصولها سريعا لمنطقة الاستهلاك.ووجه النائب التحية للفلاح المصري وأصحاب الفساتين، وأيضا المصدرين لتطبيقهم المعايير الدولية للصادرات المصرية، لافتا إلى أن استيراد الاتحاد الأوروبي الفواكه المصرية أكبر دليل على جودتها وأنها سلع مضمونة 100%.ومن جانبه قال النائب محمد تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن قرار الاتحاد الأوروبي رفع الفحوصات الإضافية المفروضة على الواردات من الجوافة المصرية، يعطى حافزا قويا نحو العمل على المزيد من التحسن فى صادرات مصر من الخضروات والفاكهة كلها وليس الجوافة فقط.وأوضح تمراز خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه لضمان استمرار تحسن المنتجات الزراعية يجب تشديد الرقابة على أماكن بيع المبيدات الحشرية التى تستخدم فى مكافحة الآفات الزراعية لأن معظمها يكون مسرطنا، والتوسع فى إنشاء المزارع الطبيعية، والارشاد الزراعى، إضافة إلى تشديد الفحوصات على الخضروات والفواكه قبل خروجها من مصر.وتابع: منذ فترة كان يتم فحص المنتجات الزراعية قبل خروجها من مصر ولكن كنا نفاجأ برفضها نتيجية إجراء فحوصات أخرى بالخارج وبالتالى كان ذلك يعطى انطباعا غير جيد وبناء على هذا فإن تشديد الرقابة على الفحوصات على المنتجات قبل خروجها أمر لا غنى عنه".وفى سياق متصل قال النائب محمود شعلان عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن غالبية صادرات مصر من الفواكه والخضروات لم ترفض وهذا أكبر دليل على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح بالنسبة للصادرات الزراعية، وهذا يتطلب من جهد كبير لزيادة صادراتها.وأكد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على ضرورة التزام مصر بمعايير الجودة العالمية للفاكهة والابتعاد قدر الإمكان عن استخدام المبيدات الزراعية، إضافة إلى التوسع فى مزارع الخضروات والفواكه، مؤكدا أن الدولة تدعم المصدرين الزراعيين.وانتقد شعلان غياب دور الممثلين التجاريين لمصر فى الخارج، مؤكدا أنه من المفترض أن يكونوا همزة الوصل بين مصر والدول المتواجدين بها وعليهم دور كبير فى إعداد خريطة تصدير للخارج.