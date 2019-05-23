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حكم تناول دواء لتأخير الحيض.. هشام عبدالعزيز يوضح

الخميس 23/مايو/2019 - 09:42 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الشيخ هشام عبد العزيز، إنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تصوم خلال تلك الفترة في شهر رمضان.

وأضاف عبد العزيز، خلال تقديمه برنامج «إنسانيات»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المرأة التي تطيع أوامر الله سبحانه وتعالى وتفطر خلال فترة حيضها لها ثواب من الله سبحانه وتعالى.

وكشف الشيخ هشام عبد العزيز، أنه لا يجوز أن تقوم المرأة بتناول دواء حتى يؤخر نزول فترة الحيض بغرض أن تقوم المرأة بصيام شهر رمضان كاملا، أمر لا يجوز لأنها في الأيام التي تفطر فيها خلال شهر رمضان تكون تطيع أوامر الله وتحصل على ثواب.

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