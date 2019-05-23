فيسبوك: قمنا بتعطيل مليارات الحسابات المزيفة التي أنشأتها "جهات فاعلة سيئة"

أعلنت شركة موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) اليوم /الخميس/ أنها عطّلت مؤخرًا مليارات الحسابات المزيفة التي أنشأتها "جهات فاعلة سيئة".



وأضافت الشركة - في تقرير نقلته شبكة (فرانس 24) الإخبارية - أن 5% من الحسابات المفعلة يُحتمل أن تكون زائفة، وأن عدد الحسابات المعطلة بلغت 2.19 مليار خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأوضحت (فيس بوك) أن حجم الحسابات التي تم اتخاذ إجراء بشأنها زاد بسبب الهجمات التلقائية التي يقوم بها "فاعلون سيئون" يحاولون إنشاء أعداد كبيرة من الحسابات في وقت واحد.



من ناحية أخرى، قالت (فيس بوك) إنها أحرزت تقدمًا في مواجهة خطاب الكراهية، حيث إنها تقوم بحذف المحتوى بدلًا من الانتظار حتى يقوم المستخدم بالإبلاغ عنه.