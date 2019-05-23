خارجية البرلمان: التواجد المصري بأفريقيا يقطع الطريق أمام إسرائيل

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان جولة الرئيس السيسي الافريقية غدًا والتي تشمل زامبيا وجنوب أفريقيا وأنجولا والكونغو الديمقراطية، تأتي في إطار حرص مصر على توطيد علاقاتها بكل دول القارة البالغ عددهم 53 دولة باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2019م، بجانب وجود قوي إقليمية مؤثرة في قارة إفريقيا على رأسها إسرائيل والصين وغيرها.



وأشار عبدالوهاب، في بيان صحفى له إلى أن جولة السيسي الأفريقية تأتي إضافة للعديد من الجولات الخارجية التي يقوم بها، لافتًا إلى أن تلك الجولة تهدف لتعزيز سبل التعاون الثنائي بين مصر ودول القارة.



وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على أن جميع الملفات مطروحة خلال هذه الجولة، وسيتم مناقشة التحديات التي تواجه القارة كالإرهاب والفساد، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهم.



وأوضح عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن العلاقات بين مصر وأفريقيا متعددة الروافد من حيث ثوابت الجغرافيا والتاريخ والثقافة الاجتماعية والمصالح المشتركة في التنامي والتعاظم، سواء على المستوى الثنائي، أو المتعدد، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية وما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتنامي وتعاظم الدور المصري على المستوى السياسي، يؤهل مصر لتلعب دورها المنشود وتستعيد مكانتها وأهميتها كما كانت من قبل في فترة التحرر السياسي.

