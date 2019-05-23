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محافظات

حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة

الخميس 23/مايو/2019 - 11:09 م
محافظ الدقهلية في
محافظ الدقهلية في النادي
همت الحسينى
شهد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء اليوم يرافقه المحاسب سعد الفرماوي السكرتير العام المساعد للمحافظة الإفطار الذي نظمه نادي جزيرة الورد الرياضي وكان في استقباله الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم الأسبق والمحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة النادي والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وأحمد عبد السميع رئيس حي غرب المنصورة وعدد من أعضاء مجلس النواب.

حضر الإفطار رياض جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة والشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وأعضاء مجلس إدارة نادي الحوار وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة.

وأكد شاروبيم على أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق مطالب المواطنين وتلبية احتياجاتهم وأشاد بالدور الملموس لنادي جزيرة الورد والعاملين فيه خلال مبادرة 100مليون صحة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف: أن الدولة تعمل على النهوض بكافة القطاعات وفي مقدمتها القطاع الصحي لضمان صحة وسلامة المواطنين فالصحة تاج على الرؤس، كما أشاد بجهود مديرية الصحة وعلى رأسها الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة والعاملين فيها من أطباء وتمريض وكافة كوادرها.

وقال شاروبيم إننا حققنا المركز الأول في مبادرة 100مليون صحة على مستوى المحافظات بتضافر جهود الجميع والتعاون البناء بين أجهزة ومؤسسات المحافظة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والجمعيات .

وقال محافظ الدقهلية إنني سعيد بوجودي معكم اليوم فالشباب هم المستقبل الكبير للوطن ونتمنى ان ينافسوا على المستوى الدولي مؤكدا أنه معهم في كل وقت وكل مناسبة ليرفعوا اسم مصر والدقهلية، ووجه الشكر لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس إدارة نادي جزيرة الورد والعاملين فيه على جهودهم المتميزة .

ومن جانبه قال المحاسب طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد إننا نعمل مع المحافظة على مختلف الاصعدة ونثمن ونقدر بكل صدق الجهود الكبيرة التي يبذلها محافظ الدقهلية وإخلاصه وتفانيه في العمل العام الذي يخدم جميع أهالي المحافظة ،ونوجه له تحية وتقدير على تلبية الدعوة فحضوره وسام للنادي ومجلس إدارته .
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة
حققنا المركز الأول.. محافظ الدقهلية يشيد بمبادرة 100 مليون صحة

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