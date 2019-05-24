ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

رئيس بنك التنمية الصناعية: 24 مليار جنيه حجم المركز المالي للبنك في 2018

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
محمد يحيي
أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، المركز المالي للبنك ارتفع إلى 24 مليار جنيه مقابل 19.7مليار في 2017 بزيادة قدرها 4.3 مليار ومعدّل نمو 21.8% .

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء 10 مليارات جنيه ، مقابل 7.6مليار جنيه خلال 2017 بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه ومعدل نمو 30.3%

وبلغت المحفظة المنتظمة 8.7 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار في 2017 بزيادة قدرها 2.5 مليار ومعدل نمو 40.3% .

وأكد فهمي أن ودائع العُملاء بلغت في 31 ديسمبر2018 نحو 18.9مليار جنيه مقابل 14.1 مليارات في نهاية 2017 بزيادة قدرها 4.8مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 34% وهو رقم غير مسبوق في البنك يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف .

وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر 2018 قبل المخصصات والضرائب بنحو 416 مليون جم مقابل 307 مليون جم في 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 109 مليون جم ومعدل نمو 35.5% ، وربح صافي 281 مليون جنيه مقابل 244 مليونًا في 2017 ومعدل نمو 15% .

ترشيحاتنا

الوطنية للإعلام تعلن عن إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات الأمم الأفريقية

طريقة عمل الغُريبة

شاهد..الإعلان التشويقى لتميمة كأس الأمم الإفريقية

بدل الحدوتة 3 الحلقة 18.. دنيا سمير غانم تحضر حفل زفاف أحمد فلوكس وهنا شيحة

حدث في 19 رمضان.. مولد العلامة الآلوسي ووفاة الشيخ شلتوت

تعرف على رسالة الفنانة دينا لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده .. صورة

ads

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

عامر حسين: الأهلي له حق الاعتراض على جدول الدوري وباقي الفرق لا

هواوي تعلن اعتزامها طرح بديل لـ أندرويد

قناة تايم سبورت.. كل ما تريد معرفته عن القناة المجانية الناقلة لأمم أفريقيا

هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

أضرار السهر بعد تناول السحور.. لن تتوقعها

اتحاد الكرة يدرس تغيير موعد معسكر المنتخب حلا لأزمة الدوري المصري

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

هنيدي يعلق على مسابقة تركي آل الشيخ لتلاوة القرآن الكريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور