رئيس بنك التنمية الصناعية: 24 مليار جنيه حجم المركز المالي للبنك في 2018

أكد ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، المركز المالي للبنك ارتفع إلى 24 مليار جنيه مقابل 19.7مليار في 2017 بزيادة قدرها 4.3 مليار ومعدّل نمو 21.8% .



وأضاف في تصريحات له اليوم، أن إجمالي القروض والتسهيلات للعملاء 10 مليارات جنيه ، مقابل 7.6مليار جنيه خلال 2017 بزيادة قدرها 2.4 مليار جنيه ومعدل نمو 30.3%



وبلغت المحفظة المنتظمة 8.7 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار في 2017 بزيادة قدرها 2.5 مليار ومعدل نمو 40.3% .



وأكد فهمي أن ودائع العُملاء بلغت في 31 ديسمبر2018 نحو 18.9مليار جنيه مقابل 14.1 مليارات في نهاية 2017 بزيادة قدرها 4.8مليار جنيه ومعدل زيادة بلغ 34% وهو رقم غير مسبوق في البنك يجعلنا في مقدمة البنوك التي أحدثت طفرة كبيرة في هذا الملف .



وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه كل التحديّات ويُحقق ربح حتى 31 ديسمبر 2018 قبل المخصصات والضرائب بنحو 416 مليون جم مقابل 307 مليون جم في 31 ديسمبر 2017 بزيادة قدرها 109 مليون جم ومعدل نمو 35.5% ، وربح صافي 281 مليون جنيه مقابل 244 مليونًا في 2017 ومعدل نمو 15% .