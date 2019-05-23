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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية: تسوية نزاع بـ 146 مليون جنيه مع الضرائب

الخميس 23/مايو/2019 - 11:58 م
صدى البلد
محمد يحيي
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البنك شهد مجموعة من الإنجازات مع نهاية العام الماضي من بينها استكمال الإجراءات الإدارية والمالية وتحديث النظام الإداري للبنك من خلال شركة عالمية مُتخصّصة ليصبح عدد العاملين 751 مُقابل 906 عام 2017.

وكشف في تصريحات له اليوم عن تصالح البنك مع مصلحة الضرائب وتسوية مبالغ معلقة منذ عام 2008 حيث قام البنك بسداد نحو 42.5 مليون من مطالبات بلغت 146 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ خطة بناء وتطوير منظومة تكنولوجيا المعلومات إيمانًا بأن التكنولوجيا هي المحرّك الرئيسي للنجاح في تحسين وتعزيز قيمة الخدمات التي تقدّمها لعُملائه وتقديم خدمات بصورة أكثر كفاءة وفي هذا الإطار يعتزم البنك إطلاق أول فرع ذكي يقدّم الخدمات المصرفية باستخدام التكنولوجيا قبل نهاية عام 2019.

وذكر أن البنك حقق البنك مُعدّلات نمو غير مسبوقة في كافة أنشطة البنك ومساندة إستراتيجية الدولة في تنمية الصناعة باعتبارها محور أي تقدم وازدهار ويأتي دور البنك في الاهتمام بالتصنيع والإنتاج الزراعي بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات والمشروعات الصناعية وتوسيع وتحفيز وتطوير وتحديث القائم باعتباره بوّابة الرّخاء والازدهار، فتلك المشروعات يستفيد منها الملايين وتمتد في كل بقعة من أرض الوطن مصر بدأت تجني الثمار .

وأكد أن البنك مهتم بتطوير التعليم الفني من خلال دعم الجامعة العُمّالية ومراكز التدريب الفني والمهني على مستوى الجمهورية في إطار حرص وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من تطوير التعليم الفني لسد احتياجات سوق العمل والدول العربية .

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