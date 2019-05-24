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اقتصاد

بنك التنمية الصناعية يفتتح الفرع الـ 50 قريبا

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 ص
صدى البلد
محمد يحيي
قال ماجد فهمي، رئيس بنك التنمية الصناعية، إن هناك إجراءات يقوم بها البنك لتعزيز مبادرة الشمول المالي، من خلال إتاحة الفرصة والتوسّع الجغرافي، وانتشار فروعه على مستوى محافظات الجمهورية ليصبح أقرب لعُملائه.

وأعلن رئيس البنك في تصريحات له اليوم، أنه تم مُؤخرا افتتاح فرعي مصر الجديدة الحجاز والعبور صلاح سالم، مع استهداف فتح فرعي مكرم عبيد بمدينة نصر وشارع نوبار بوسط البلد.

وذكر أن البنك بصدد تجهيز (11) فرعًا ضمن خطة البنك للوصول إلى شبكة الفروع إلى 50 فرعا خلال الفترة المقبلة.

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