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محافظات

استفادت منه 1.5 مليون أسرة.. مشروع صكوك الأضاحي بمنافذ تموين الأقصر

الخميس 23/مايو/2019 - 11:14 م
صدى البلد
شمس يونس
أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير عام مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية تقوم بتنفيذ مشروع صكوك الأضاحى الذي تم التعاون فيه بين وزارتى الأوقاف والتموين، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من (18) منفذًا لبيع هذه الصكوك موزعة على مختلف أرجاء المحافظة وطبقًا لشروط وتعليمات وزارة الأوقاف.

يشار إلى أن مشروع صكوك الأضاحى بدأ عام 2015 واستفاد من المشروع حتى الآن أكثر من 1.5 مليون أسرة، واستفاد فى العام الأول أكثر من 350 ألف أسرة، وفي العام الثانى أكثر من نصف مليون أسرة، وفى العام الثالث 678 ألف أسرة، وتبلغ قيمة الصك 1800 جنيه.
استفادت منه 1.5 مليون أسرة.. مشروع صكوك الأضاحي بمنافذ تموين الأقصر

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