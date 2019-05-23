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أخبار البلد

الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 11:23 م
الإعلاميين تنظم حفل
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من رموز الإعلام
حمادة خطاب _ عدسة : أشرف العمدة
نظمت نقابة الإعلاميين بقيادة الدكتور طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، حفل إفطار لمجلس النقابة، وعدد من الإعلاميين في الإعلام الخاص، والحكومي، كما شارك في الحفل عدد كبير من نجوم الإعلام الرياضى في مصر.

وكان علي رأس الحضور، الإعلامي مدحت شلبي، والإعلامي هاني حتحوت، والكابتن فاروق جعفر، ووزير الإعلام الأسبق اسامة الشيخ.

كما شارك في الحفل الكابتن جمال عبد الحميد، والاعلامية مها موسي، والكابتن عادلي القيعي، والإعلامي كريم حسن شحاتة، والإعلامي تامر آمين، والدكتور جمال زهران، والإعلامي نشات الديهي، والفنانه فردوس عبد الحميد، والإعلامي جمال الشاعر، وقصواء الخلالي.
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور
الإعلاميين تنظم حفل إفطار بحضور عدد كبير من نجوم الفن والميديا .. صور

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