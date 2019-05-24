تفاصيل مخطط تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.. شبكة طرق متطورة ونفق طريق الفيوم بطول 1.2 كم.. واهتمام بالغ من القيادة السياسية بالمشروع

مفتاح:

المتحف سيغير خريطة العالم كله سياحيا

إزالة نادي الرماية وإنشاء نادٍ بديل

محطة مترو داخل محيط المتحف

نظام دقيق للتأمين داخليا وخارجيا





كشف اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، أن مساحة المتحف 118 فدانا، فيما تبلغ مساحة المنشآت في المتحف 170 ألف متر، لافتا إلي أنه تم الإقرار من القيادة السياسية بإزالة نادي الرماية، وإنشاء ناد بديل علي طريق القاهرة السخنة وبالفعل جار تنفيذ ذلك، بجانب قطعة أرض من نزلة الطريق الدائري مساحتها 52 فدانا.وتابع: كل هذه المساحات ستتصل مع بعضها ضمن مخطط المشروع بهضبة الأهرامات، وذلك ليشكلوا معا قطعة أرض واحدة كمنطقة سياحية ثقافية ترفيهية أثرية تراثية، لتبث للعالم كله رسالة رائعة عن الحضارة المصرية.وقال لـ صدى البلد: المتحف سيغير خريطة العالم كله سياحيا بالنسبة للقاهرة، حيث كان معظم السائحين الذين يأتون إلى للقاهرة يقضون ليلة أو ليلتين سياحيتين بحد أقصي، والدراسات تؤكد أن هذه المدة ستتضاعف ليصبح الحد الأدنى علي الأقل 5 ليال سياحية.وأكد مفتاح على الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالمتحف والمنطقة المحيطة، موضحا أن منطقة ما حول المتحف تشهد مشروعات علي مراحل، وقد بدأت بإنشاء الطرق المحيطة،حيث الطريق الشمالي المستجد ويتضمن 4 حارات في كل إتجاه كذلك طريق جنوبي 4 حارات في كل اتجاه، وهذا سيخفف العبء حول المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلي إنشاء نفق طريق الفيوم بطول 1.2 كم ،ويتضمن 6 حارات في كل اتجاه بجانب حارة خدمة مرافق،وذلك تحسبا للتطوير المستقبلي الذي سيتم للمتحف،بحيث لا نكون حينها مضطرين لإزالة أية أعمال طرق قد تمت مثل الأسفلت وغيره، وهذا النفق سيفك التشابك تمامًا بين ميدان الرماية وطريقي فيصل وشارع الهرم مع طريقي الفيوم والإسكندرية، وهذه المنطقة بها ازدحام وتشابك مروري كبير سيساهم النفق في حله،وتنفيذ الطرق تم بنسبة 95%، والنفق بدأ تنفيذه بالفعل جنوب نادي الرماية وبدأت بالفعل أعمال الحفر فيه.وفيما يتعلق بمترو الأنفاق،قال: هناك محطتا مترو إحداهما ستكون داخل حدود المتحف الكبير،بحيث يخرج الزائر القادم من أي مكان بالمترو يخرج مباشرة أمام شباك تذاكر المتحف،كما ندرس حاليا من خلال اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزير الإسكان ووزير الأثار ومحافظ الجيزة ومحافظ القاهرة، تخصيص عربة مترو فقط للمتحف مكتوب عليها المتاحف المصرية،بحيث تكون مخصصة لنقل زوار الـ 3 متاحف الكبير والتحرير والحضارة.وقال مفتاح: نقلنا 3 مسلات من صان الحجر بالتنسيق المستمر مع الوزارة والمجلس الأعلي للأثار،وإحدي تلك المسلات تم نقلها الي المتحف الذي سيشهد أول ميدان مسلة معلقة في العالم،حيث كان المصري القديم يضع الخرطوش أسفل المسلة، وسيتمكن الزائر من رؤيتها وهي تجربة فريدة من نوعها وجار إعداد الرسومات الخاصة للمشروع بالفعل.وقال إنه سيتمكن الزائر من السير أسفل المسلة وهي خاصة بالملك رمسيس الثاني ورؤية الخرطوش،وهذا الميدان سيكون في المدخل الرئيسي للمتحف علي مساحة 7 أفدنة، وفكرة مصرية صميمة والتصميم مصري والتنفيذ بأياد مصرية،وهذه المسلة تم نقلها من صان الحجر قبل 6 شهور، وكان معها مسلتان تم نقلهما ووضعهما في متاحف العاصمة الإدارية الجديدة.وأكد أننا لم نبخل إطلاقا علي تأمين هذا الصرح الضخم الأكبر في العالم ،وتم تكليف المخابرات الحربية بهذه المهمة لتتحمل مسئولية ملف التأمين وتعمل عليه بشكل دقيق،وسيكون هناك نظام تتبع لأي قطعة أثرية ورصدها إذا ما تحركت أو إهتزت،والأسوار بالكامل ستكون مراقبة بشكل دقيق للغاية ولن يتحرك أي مخلوق في المتحف أو يخرج منه إلا وهو مرصود تماما وبدقة.وأضاف: هناك أيضًا غرفة تحكم مركزية تراقب بدقة الممرات والطرقات والأماكن التي قد لا تكون مرئية للعين، والبوابات بالكامل مؤمنة بحيث لن تدخل أو تخرج أي سيارة، إلا بعد مرورها علي جهاز حساس يكتشف ما بداخلها بمنتهى الدقة، وهذه الأجهزة تم توريدها للمتحف وموجودة بالفعل حاليا داخل موقع المشروع،وتكلفة أنظمة التأمين نسبة ليست قليلة وتبلغ حوالي 10 % من تكلفة الإنشاء،وكاميرات المراقبة والإنارة ستكون موجودة في محيط أسوار المتحف كله من الخارج،سترصد أي مكان غير مرئي أو بعيد عن رؤية العين.وتابع: القيمة التقديرية لإنشاء المتحف المصري الكبير 1.6 مليار دولار، وقد بدأ العقد بـ 800 مليون دولار، ووصلت التكلفة نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد إلى 1.6 مليار دولار، والتكلفة الحالية تم توفير أكثر من 770 مليون دولار من الإنشاء فيها، وكل جنيه يصرف نعرف قيمته جيدا، والتوفير والترشيد الذي تم يقارب 14 مليار جنيه مصري.وتابع: لو أردنا مقارنة مشروع المتحف الكبير بآخر مشروع تم إفتتاحه في العالم وهو متحف اللوفر في أبو ظبي، فإن ساحة البهو العظيم فقط في المتحف الكبير أكبر من مساحة لوفر أبو ظبي، حيث إن مساحة بهو رمسيس 7500 -8000 متر مسطح،في حين أن لوفر أبو ظبي كله مساحته 6400 متر.وقال: كما أن عدد القطع في لوفر أبو ظبي 600 قطعة، منها 300 قطعة تم تأجيرها من لوفر فرنسا والباقي من البلد نفسها، وتكلفة إنشاء لوفر أبو ظبي 3.2 مليار يورو، أي أن تكلفة المتحف المصري الكبير كله أقل من ثلث تكلفة لوفر أبو ظبي، في حين أن مساحة المتحف الكبير 20 ضعف مساحة لوفر أبو ظبي.وقال: كان ما أسهل أن تأتي وزارة الأثار بشركة لنقل الأثار، لكنها فعلت ذلك بسواعد أبنائها، ونقلت وزارة الأثار أكثر من 50 % من الآثار الثقيلة التي ستوضع علي الدرج العظيم،وتم نقل 44 قطعة حتي الآن بكوادر الوزارة من أصل 87 قطعة مقرر ضمن خطة المتحف وضعها علي الدرج العظيم،وهذا ترشيد ضخم جدا للنفقات خاصة في التكلفة والتنفيذ،ومساحة المنطقة التجارية والمناطق الاستثمارية في المشروع تزيد عن 65 ألف متر مسطح، وتتضمن أنشطة تجارية ضخمة جدا ستدر العائد عند إدارة المشروع.وقال إن الدولة ارتأت بالإجماع أن هذا الصرح لا بد من استقدام شركة دولية متخصصة مطعمة بخبرات مصرية لإدارة وتشغيل خدمات المتحف،لأن الأثار المصرية وطبقا للقانون لن يأتي أحد لإدارتها إلا مصريون ،أما الشركة ستدير الخدمات فقط وإن شاء الله تحقق العائد المرجو منها.