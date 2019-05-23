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محافظات

طرح مشروعات بالأقصر للمزاد العلني.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 11:14 م
طرح مشروعات بالأقصر
طرح مشروعات بالأقصر للمزاد العلني ..صور
شمس يونس
أعلن عز الدين عبد الله صديق مدير عام المشتريات بمحافظة الأقصر أنه سيتم طرح عدد من المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بالمزاد العلنى خلال الفترة القادمة.

وأوضح صديق أن هذه المشروعات تتضمن استغلال عدد 87 بازار بالممشى السياحى بكورنيش النيل، واستغلال كافتيريا حديقة الكرنك بارك، واستغلال كافتيريا وحديقة الهوست (سوزان مبارك سابقا)، ,واستغلال كافتيريا مركز الاستعلامات السياحى.

 وأكد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر أنه تم الموافقة على طرح هذه المشروعات الاستثمارية بمزاد علني عام بهدف تقديم خدمات مميزة لزوار كورنيش النيل منطقة الممشى السياحى  بالأقصر وخلق فرص استثمارية جديدة وتشغيل للشباب .

 مشيرًا إلى أنه فى ضوء ذلك جاءت تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة الهندسية بمدينة الأقصر لإعداد كراسة الشروط لكل مشروع لطرحه بالمزاد العلني العام فى أقرب وقت.

وبمجرد انتهاء اللجنة من أعمالها سيتم تحديد موعد المزاد ليبدء المستثمرين فى سحب كراسة الشروط والمشاركة بالمزاد . 
طرح مشروعات بالأقصر للمزاد العلني.. صور
طرح مشروعات بالأقصر للمزاد العلني.. صور
طرح مشروعات بالأقصر للمزاد العلني.. صور

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