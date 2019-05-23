سياسى: الضغط الأمريكى على إيران يعتمد على التفاوض المباشر وغير المباشر

قال المحلل السياسى طه الخطيب، الضغط الأمريكى على إيران يعتمد على التفاوض المباشر وغير المباشر، لافتا إلى أن انسحاب أمريكا بمفردها من الاتفاق النووى لا يكفى.



وتابع الخطيب خلال حواره مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"أن تجهيز الولايات المتحدة لقاعدتهم العسكرية في قطر وإرسال 4 بوارج لا يعني الحرب علي إيران، ولكنه فقط تصعيد للموقف.



وأشار: إلى أن تلك الحركات الأمريكية ربما تكون لعبه مع الإيرانيين لأهداف يبغون الوصول إليها.