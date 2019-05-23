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محافظات

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

الخميس 23/مايو/2019 - 11:16 م
حدوتة مصرية .. رفع
حدوتة مصرية .. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر .. صور
شمس يونس
ضربت كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية القبلي قمولا بمركز القرنة غرب الأقصر، مثلًا في الوطنية والمؤاخاة بين كافة أطياف الشعب المصري، من خلال إقامة حفل إفطار لمسلمي القرية والقرى المجاورة لها، ورفع الآذان من داخل الكنيسة.

شارك في حفل الإفطار الذي أعدته الكنيسة، مئات المواطنين من أبناء القرية والقرى والمجاور، واللواء سعد البدري رئيس مركز ومدينة القرنة، ومحمد العزب سكرتير عام المجلس، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية، وأعضاء لجنة المصالحات بغرب الأقصر.

واستقبل القس فلوباتير رزق، راعي الكنسية وعدد من خادميها وأقباط القرية، ضيوف المائدة، في جو يسوده المحبة والإخوة والترحاب.

وقام القس فلوباتير، بتسليم ميكروفون للشيخ الشاذلي محمد نور، أحد معلمي الأزهر الشريف، لرفع آذان المغرب من داخل الكنيسة، وذلك للعام الثاني على التوالي في مائدة الإفطار التي تنظمها الكنسية.

يذكر أن كنسية رئيس الملائكة ميخائيل، تنظم مائدة الإفطار للعام الرابع على التوالي، وذلك لمشاركة إخوتهم المسلمين من أهالي القرية فرحة هذا الشهر الكريم، كما يحدث من مشاركة المسلمين في كافة المناسبات بالقرية.
حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور
حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور
حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور
حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور
حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

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حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

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