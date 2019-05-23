موضة مجنونة.. الترويج للرموش الكيرلي على فيسبوك

انتشرت مؤخرا موضة غريبة عن الرموش، التي أثارت جدلا واشمئزاز كثير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت تداول هذه الموضة بسخرية كبيرة.



وتظهر الصور المنتشرة رموش مجعدة وسميت الرموش الكيرلي، وتظهر بشكل حلزوني أو ملفوف، وشارك العديد من الرجال والفتيات هذه الموضة التي طبقاها إحدى الفتيات.



وكانت الرموش الكيرلي هي إحدى صيحات الموضة في العالم التجميل الغريبة التي روجت بشكل كبير، لكن يبقى السؤال: هل يمكن أن تطبق السيدات هذه الموضة أم أنها ستختفي وتصبح بمجرد تجربة بشعة؟.