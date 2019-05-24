كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ورئيس مجلس الجامعة ، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إضافة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول نحو الرقمنة في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.