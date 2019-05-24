ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

كلية للحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 ص
محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، ورئيس مجلس الجامعة ، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة بني سويف، لتصبح كلية "الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، وإنشاء قسم للذكاء الاصطناعي بالكلية.
وأوضح رئيس الجامعة أن هذه الخطوة تمثل إضافة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وتعد نقلة كبيرة في تطوير التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى لأن يكون لها دور في التحول نحو الرقمنة في كل النواحي التعليمية والبحثية والإدارية.

ترشيحاتنا

الزمالك يعلن استنفاد 10 آلاف تذكرة للأعضاء.. ويعلن موعد البيع للجماهير

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

لحسم أزمة الدوري.. اتحاد الكرة يجتمع الأربعاء لوضع حلول توافقية

أخبار النادي الأهلي الخميس 23-5-2019

بعد سبها لرامز جلال.. من هى الفنانة ماجي بوغصن

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

ads

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

هواوي تعلن اعتزامها طرح بديل لـ أندرويد

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

هداف الكونفدرالية يكشف حقيقة توقيعه للنادي الأهلي

بعد سبها لرامز جلال.. من هى الفنانة ماجي بوغصن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور