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تعليم

بعد 40 عاما من إنشائه.. رئيس جامعة حلوان يفتتح تجديدات فندق كلية السياحة التعليمي

الخميس 23/مايو/2019 - 11:15 م
صدى البلد
كريم ناصر

في إطار اهتمام الجامعات بتطوير المنظومة التعليمية واستخدام أساليب التدريب الحديثة افتتح د. ماجد نجم رئيس جامعة حلوان اليوم الخميس تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق بالجامعة، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليون و300 ألف جنيه.

ويعد هذا الصرح فندقا تعليميا يهدف لتدريب طلاب قسم الإدارة الفندقية بالكلية في كافة المراحل الدراسية المختلفة.

ويرجع تاريخ إنشاء فندق كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان إلى عام ١٩٨١ وتم تجديده وتطويره بصورة كاملة، حيث يحتوي الفندق على عدد ١٢ غرفة إقامة بين غرف مزدوجة وفردية وغرف عائلية ( ٦ غرف مزدوجة، ٤ غرف فردي، ٢ غرفة عائلية).

كما يحتوي الفندق على قاعتين هما: القاعة الكبرى والتي تسع ما بين ٢٠٠ الي ٢٢٠ فردا وهي مجهزة لتنظيم الحفلات والمؤتمرات وتطل على نهر النيل و ملحق بها بهو يسع حوالي ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار يقدم بها خدمات .

القاعة الصغري وتسع من ٥٠ : ٧٠ فردا وهي مجهزة لتنظيم الاجتماعات والمناسبات المختلفة ملحقة ببهو يسع من ٤٠ : ٥٠ فردا كمنطقة انتظار.

وأعقب الافتتاح حفل إفطار جماعي بحضور رؤساء الجامعات على هامش انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بكلية السياحة والفنادق بالجامعة.

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