تولي إخراجه 3 مخرجين على غرار النسخة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الإيطالية لـ زي الشمس

حالة من الجدل أحدثها مسلسل زي الشمس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعتقد البعض أنه نهاية العمل ستكون على غرار النسخة الايطالية منه والذي يحمل اسم الاخوات او المفقودة.



النسخة الإيطالية من العمل تدور أحداثها في إطار 6 حلقات فقط وتم عرضه عام ٢٠١٧، وهو من إخراج سينزياث توريني وإيفان كوترونو، وسيناريو مونيكا راميتا ، أما عن فريق العمل فهم آنا فالي ولوريتا غوجي وآنا كاترينا وجورجيو مارشي وإيرين فيري وأليسيو فاسالو، ويشاء القدر أن يتوالى على إخراج العمل المصري ٣ مخرجين أيضا اولهم كاملة ابو ذكرى والتي انسحبت بسبب بعض الخلافات ليقوم بتولي المهمة سامح عبد العزيز وأحمد مدحت مخرج الوحدة الثانية بالعمل، والذي تمت الاستعانة به لضيق الوقت.



وتدور أحداثه حول محامية تقوم بالهجرة خارج بلادها بعد خلاف شديد مع شقيقتها، وتستمر الأحداث على نهج حلقات المسلسل المصري المستوحى منه العمل.



مسلسل زي الشمس معالجة درامية وسيناريو المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد السعدني، سوسن بدر، ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وأحمد مدحت.