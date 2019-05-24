ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تولي إخراجه 3 مخرجين على غرار النسخة المصرية.. كل ما تريد معرفته عن النسخة الإيطالية لـ زي الشمس

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:24 ص
لقطة من النسخه الايطاليه
لقطة من النسخه الايطاليه للعمل
أحمد البهي
حالة من الجدل أحدثها مسلسل زي الشمس عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث اعتقد البعض أنه نهاية العمل ستكون على غرار النسخة الايطالية منه والذي يحمل اسم الاخوات او المفقودة.

النسخة الإيطالية من العمل تدور أحداثها في إطار 6 حلقات فقط وتم عرضه عام ٢٠١٧، وهو من إخراج سينزياث توريني وإيفان كوترونو، وسيناريو مونيكا راميتا ، أما عن فريق العمل فهم آنا فالي ولوريتا غوجي وآنا كاترينا وجورجيو مارشي وإيرين فيري وأليسيو فاسالو، ويشاء القدر أن يتوالى على إخراج العمل المصري ٣ مخرجين أيضا اولهم كاملة ابو ذكرى والتي انسحبت بسبب بعض الخلافات ليقوم بتولي المهمة سامح عبد العزيز وأحمد مدحت مخرج الوحدة الثانية بالعمل، والذي تمت الاستعانة به لضيق الوقت. 

وتدور أحداثه حول محامية تقوم بالهجرة خارج بلادها بعد خلاف شديد مع شقيقتها، وتستمر الأحداث على نهج حلقات المسلسل المصري المستوحى منه العمل.

مسلسل زي الشمس معالجة درامية وسيناريو المؤلفة والسيناريست نجلاء الحديني، حوار ورشة سرد تحت إشراف المؤلفة مريم نعوم، بطولة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، أحمد داوود، أحمد السعدني، سوسن بدر، ومجموعة من النجوم، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وأحمد مدحت.

ترشيحاتنا

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

الزمالك يعلن استنفاد 10 آلاف تذكرة للأعضاء.. ويعلن موعد البيع للجماهير

عزيزة جلال تعود للغناء.. وتحكى كواليس حفلها بـ نادى الزمالك

جورج قرداحي يسلم جائزة اسم من مصر لـ فائز من الطالبية

برئاسة شوبير .. أبو ريدة يشكل لجنة لبحث مشاكل الدوري

إطلاق سراح معصوم مرزوق والقزاز والبنا وسلامة ونرمين حسين

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

ذهبا لأداء صلاة التراويح وعادا للمنزل ليجدا طفليهما متفحمين بحريق هائل بالمحلة.. صور

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

مفاجأة.. الشيوخ الأمريكي: إنهاء الشراكة مع تركيا في صفقة طائرات f35 بموازنة البنتاجون الجديدة

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

نجيب ساويرس: كنت بخاف أتعامل مع الحكومة وفريق مدبولي غيّر فكرتي.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور