طارق علام يقدم جوائز للمواطنين على الهواء

قال الإعلامي "طارق علام" بتوزيع ٥ رحلات عمره٤ جنيهات ذهب٥ عوضا عن تسليم مشروعات صغيرة على الهواء، خلال تقديمه برنامج "هو ده"، المذاع علي فضائية "المحور".



كما قدم البرنامج يد العون لعدد من المرضى، مثل توزيع الكراسي المتحركة وإجراء عمليات جراحية لمرضى السمنة بالمجان.



يذاع برنامج "هو ده" علي قناة المحور كل يوم خلال الساعة الـ11 بتوقيت القاهرة، حيث تقوم فكرة علي بث روح التفاؤل داخل المصريين ومساعدة كل المحتاجين والمرضى بشكل مجاني.