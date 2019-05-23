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توك شو

جورج وسوف: لم أتوقع نجاح كلام الناس.. وخدتها فوق البيعة

الخميس 23/مايو/2019 - 11:10 م
صدى البلد
توك شو
قال النجم الكبير جورج وسوف إن أهم محطات حياته الفنية والشخصية أغنية "كلام الناس"، والتي تحدث عن كواليس غنائها، بعدما حصل عليها ضمن 6 أغان من الملحن صلاح الشرنوبي، مؤكدًا أن الأمر كان بمحض الصدفة.

وأكد سلطان الطرب، في تصريحات تلفزيونية، أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته الأغنية وقتها خاصة أنه لم يختر تِلك الأغنية ولم يكن مُقتنعا بها من البداية، لكن أقنعه بها صديق له وقال له "خدها فوق البيعة" فوافق، مؤكدًا أنها كانت المرحلة الأهم في حياته الفنية.

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