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فن

أحمد السقا: نجومية وجماهيرية تامر حسني سبب ترشيحه ضيف شرف ولد الغلابة

الخميس 23/مايو/2019 - 11:22 م
صدى البلد
سمر سعد
قال الفنان أحمد السقا، إن نجومية وجماهيرية الفنان تامر حسني، هي السبب الرئيسي في ترشيحه ضيف شرف في مسلسل "ولد الغلابة"، موضحًا أن المخرج محمد سامي، هو صاحب هذا الترشيح، ولم أتردد في تأييده.

وأضاف أحمد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، كان يتطلب فنانا له جماهيرية كي يترسخ في أذهان الجمهور، مشددًا على أن تامر حسني لم يرفض فكرة ظهوره معنا فور عرض الفكرة عليه، كما أنه تجمعنا عشرة عمر طويلة وعلاقة إنسانية قوية إلى أبعد الحدود.

وعن نجومية تامر حسني، أكد "السقا"، أن شهادته في تامر، مجروحة، واصفًا إياه بأنه من أرجل الشخصيات التي قابلها في حياته، وأنه جدع وصاحب صاحبه، ومعروف عنه أنه يقف بجانب أصدقائه دائمًا.

استطرد السقا، أن المشهد الذي ظهر فيه تامر حسني، مع انطلاقة الحلقة الأولى لـ"ولد الغلابة"، حقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة بالملايين، عبر "السوشيال ميديا"، مضيفًا أنه حظى بإشادات الجميع إضافة إلى أن المشهد يحمل فلسفة خاصة تسير عليها باقي أحداث المسلسل، وبه رسالة قوية يتذكرها "عيسي"، مع تطور الأحداث.

وعن تحضير تامر حسني، للمشهد، أضاف أنه كان يذاكر ويستعد للمشهد كأنه مسلسل كامل، وليس مشهدًا واحدًا فقط، حيث أراد أن يخرج المشهد على أكمل وجه.

وأكمل قائلًا إن المشهد خرج بشكل طبيعي دون تكلف أو اصطناع، كما ظهر للجميع، كما اختصرنا فترة التعارف والتأقلم، لأننا في الأصل "إخوة".

يذكر أن تامر حسني، ظهر كضيف شرف في مشهد ضمن أحداث الحلقة الأولي من مسلسل "ولد الغلابة"، للفنان أحمد السقا، وقدم من خلاله رسالة هامة تلخص حال الطبقة الكادحة وبما تعانيه في ظل ظروف الحياة العصيبة.

"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ومن بطولة أحمد السقا، و محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وإنجي المقدم وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.

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