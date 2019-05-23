مفتي الجمهورية: الأمم تبنى بالشباب والنبي اعتمد عليهم في بناء الدولة.. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشباب هم صناعة حقيقية للمستقبل، فالتاريخ يقول لنا أنه لم ولن تبنى حضارة حقيقة إلا على أكتاف الشباب فهم أعمدة المجتمعات.



وأضاف علام، في لقائه على فضائية "أكسترا نيوز"، أن النبي اعتمد على الشباب في بناء الدولة فسيدنا أبي بكر الصديق عندما أسلم لم يكن تجاوز الأربعون عاما، وكذلك معاذ بن جبل وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب.



وأشار إلى أن سيدنا معاذ بن جبل كانت حياته حافلة بالإنجازات في سبيل الدعوة ونشر الإسلام وكل هذا ومات وهو عمره 36 عاما.