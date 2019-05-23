ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

مفتي الجمهورية: الأمم تبنى بالشباب والنبي اعتمد عليهم في بناء الدولة.. فيديو

الخميس 23/مايو/2019 - 11:21 م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشباب هم صناعة حقيقية للمستقبل، فالتاريخ يقول لنا أنه لم ولن تبنى حضارة حقيقة إلا على أكتاف الشباب فهم أعمدة المجتمعات.

وأضاف علام، في لقائه على فضائية "أكسترا نيوز"، أن النبي اعتمد على الشباب في بناء الدولة فسيدنا أبي بكر الصديق عندما أسلم لم يكن تجاوز الأربعون عاما، وكذلك معاذ بن جبل وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا عمر بن الخطاب.

وأشار إلى أن سيدنا معاذ بن جبل كانت حياته حافلة بالإنجازات في سبيل الدعوة ونشر الإسلام وكل هذا ومات وهو عمره 36 عاما.

ترشيحاتنا

بسبب الساحرة المستديرة.. إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين بالمنيا

رويترز: الجنيه المصري صمد أمام ضغوط الحرب التجارية بفضل قطاعي السياحة والطاقة

نبيل الحلفاوي لـ الأهلي: لابد من تفعيل دور ناصر ماهر.. وعلامة استفهام حول اجاي

ضربة القريب توجع.. قصص مأساوية من جرائم الأسر المصرية

حسام موافي يحذر: أكلة فول ممكن تموتك.. فيديو

الطالبات فكوا الطرح.. تعليق طريف من عميد كلية بنات عين شمس على امتحانات الطرقة

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مدير جهاز الكرة لتحديد موقف الأهلي من جدول الدوري

#دوري_تفصيل_للزمالك يتصدر تويتر.. ونشطاء: اتحاد الكرة يحب الزمالك

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

إفريقي من العيار الثقيل.. صراع شرس بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب

نبيل الحلفاوي لـ الأهلي: لابد من تفعيل دور ناصر ماهر.. وعلامة استفهام حول اجاي

حسام موافى يحذر: تناول قرص دواء ممكن يضيع النخاع العظمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور