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برلمان

نائب: لجنة الدفاع بالبرلمان ستعيد صياغة تعديلات مواد قانون المرور الجديد

الجمعة 24/مايو/2019 - 03:00 ص
النائب وحيد قرقر
النائب وحيد قرقر ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن لجنة النقل بالبرلمان تنتظر إحالة تعديلات قانون المرور إليها من لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان بعد الانتهاء من مناقشتها.

وأشار قرقر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه التعديلات تتعلق بمنظومة النقل والتوكتوك، ومن المقرر أن يتم الانتهاء عرضها على الجلسة العامة للبرلمان وإقرارها قبل نهاية دور الانعقاد الرابع بالبرلمان.

وأكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن لجنة النقل ستقوم بإعادة صياغة المواد التى سيتم تعديلها فى قانون المرور بعد إحالتها إليها من لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان.

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