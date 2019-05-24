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أخبار البلد

السفير المصري في طوكيو يبحث مع وزير العدل الياباني تعزيز التعاون

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:04 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
محمد وديع ومحمود نوفل
التقى السفير أيمن كامل سفير مصر في طوكيو بوزير العدل الياباني "Takashi Yamashita" ، وبحث معه سبل توطيد علاقات التعاون بين البلدين، ولاسيما من خلال تبادل الزيارات على مستوى كبار المسئولين والاستفادة من الخبرات لدى كل طرف في المجالين القضائي والقانوني.

وناقش السفير أيمن كامل مع وزير العدل الياباني فرص الاستعانة بخريجي أقسام اللغة اليابانية من الجامعات المصرية للعمل في اليابان في إطار قانون استقدام العمالة الأجنبية الجديد الذي أصدرته الحكومة اليابانية مؤخرا.

وتطرق اللقاء كذلك إلى استعدادات اليابان لاستضافة الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية خلال الفترة من 20 إلى 27 إبريل 2020 بمدينة كيوتو، وأعرب وزير العدل الياباني عن تطلعه لمشاركة مصرية رفيعة المستوى في فعاليات المؤتمر.

وتأتي المباحثات مع وزارة العدل اليابانية في إطار تعزيز العلاقات المصرية اليابانية التي شهدت زخمًا كبيرًا على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في 2016 إلى جانب زيارة رئيس الوزراء الياباني إلى مصر في 2015؛ وتم إطلاق مبادرة شراكة التعليم المصرية – اليابانية.

وتنوعت المشروعات التنموية والاقتصادية التي تشارك بها الجهات والشركات اليابانية بمصر حاليا، كما تم عقد جولة الحوار الاستراتيجي بين وزيري خارجية البلدين شهر أكتوبر الماضي بطوكيو.

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