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ديني

شوقي علام: شبابنا بخير.. وأكاديمية التدريب تؤكد سيرنا على الطريق الصحيح

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:00 ص
المفتي في ضيافة الأكاديمية
المفتي في ضيافة الأكاديمية الوطنية لتدريب الشبابا
محمد شحتة
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الشباب الآن يحتاجون لعملية بناء وتأهيل لتحقيق الإنجازات وتحصينهم بالعلم النافع حتى لا تستقطبهم الجماعات المتطرفة.

وأضاف علام، في لقائه على فضائية "إكسترا نيوز"، أن شبابنا ما زال بخير وفيهم خير كثير جدا لان التجربة دلت على ذلك فيوجد منهم متفوقون في كل المجالات، ويتوج هذا اهتمام الدولة بتأهيل من خلال إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب لصقل قدراتهم وتمكينهم.

وأشار إلى أن تقدير قيمة الشباب والاهتمام بهم يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لبناء الدولة والنهوض بها.

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