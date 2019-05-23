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وزير السياحة الجزائري لـ أ ش أ : علاقتنا بمصر تاريخية ومتميزة

الخميس 23/مايو/2019 - 11:30 م
صدى البلد
أ ش أ
أشاد عبد القادر بن مسعود وزير السياحة الجزائري بعلاقات بلاده المتميزة مع مصر، قائلا إنها علاقات تاريخية وعميقة.

وقال بن مسعود - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر على هامش مشاركته في مهرجان ليالي رمضان بعنوان مائدة رمضانية تقليدية للمناطق الجزائرية المختلفة الذي نظمته وزارة الثقافة الجزائرية مساء اليوم - " بحثت قبل أيام مع السفير أيمن مشرفة التعاون المشترك بين البلدين في المجال السياحي واتفقنا على دفع العلاقات إلى الإمام.

وأضاف " تربينا دائما على أن مصر في قلب كل عربي وتاريخيا تربطنا الكثير من العلاقات في كل المجالات ونحن نتطلع إلى المستقبل ونريد مزيدا من العلاقات المتميزة".

وتابع " منذ عشرات السنين ومصر تلعب دورا مهما في الوطن العربي وعلاقتها بالجزائر ومساندتها للثورة الجزائرية لا تنسى ".

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