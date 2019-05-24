السجن 3 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بالمنوفية

أصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شبين الكوم حكمها بحبس "صلاح علي" عاطل 3 سنوات لاتجاره فى المواد المخدرة.



كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز منوف من القبض علي صلاح علي، عاطل، لاتجاره في المواد المخدرة.



تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.