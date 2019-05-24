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تعليم

الامتحانات الشفوية بدار العلوم القاهرة ..27 مايو

الجمعة 24/مايو/2019 - 01:01 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
أعلنت كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إطلاق الامتحانات الشفهية لطلاب الفرق الأربعة بالكلية يوم 27 مايو الجاري.

وشددت الكلية على بدء الامتحان من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا بمقر الكلية على أن تؤدي كل فرقة امتحانها في الميعاد الذي أعلنته الكلية مسبقا بجداولها.

يذكر أن الدكتور عبد الراضي عبدالمحسن رضوان أعلن استمرار الامتحانات التحريرية حتى 30 مايو الجاري ومن المقرر أن تنطلق أعمال التصحيح بعد عيد الفطر.

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