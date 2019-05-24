نشرة الفن المسائية.. تطورات حالة سلاف فواخرجي الصحية.. ماجي بوغصن تسب رامز جلال بعد مقلب في الشلال.. محمد رمضان يخسر فردا من طاقم عمله

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت اهتمام القراء منها تصريحات صابرين عن خلع الحجاب، ملخص حلقات هوجان ، ولد الغلابة ، كلبش، وفاة أحد أفراد طاقم أعمال محمد رمضان وغيرها.
ماجى بوغصن.. رامز جلال أعادها للأضواء ولم تلفت الانتباه في بروفا
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سلسلة Black Mirror تعود بموسم خامس.. تفاصيل
بعد الحادث الأليم.. سلاف فواخرجي تعلن آخر تطورات حالتها الصحية..فيديو
ماجى بوغصن.. رامز جلال أعادها للأضواء ولم تلفت الانتباه في بروفا
كلبش 3 الحلقة 18.. تفاصيل مثيرة بين سليم الانصارى وأكرم صفوان
عزيزة جلال تعود للغناء.. وتحكى كواليس حفلها بـ نادى الزمالك
صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله
سلسلة Black Mirror تعود بموسم خامس.. تفاصيل
بعد الحادث الأليم.. سلاف فواخرجي تعلن آخر تطورات حالتها الصحية..فيديو