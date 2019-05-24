نشرة الفن المسائية.. تطورات حالة سلاف فواخرجي الصحية.. ماجي بوغصن تسب رامز جلال بعد مقلب في الشلال.. محمد رمضان يخسر فردا من طاقم عمله

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الفنية خلال الساعات القليلة الماضية والتى حازت اهتمام القراء منها تصريحات صابرين عن خلع الحجاب، ملخص حلقات هوجان ، ولد الغلابة ، كلبش، وفاة أحد أفراد طاقم أعمال محمد رمضان وغيرها.