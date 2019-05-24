حجب نتائج الطلاب الوافدين بالأزهر وإلغاء قيدهم في هذه الحالة

قرر الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب حجب نتيجة الطلاب الوافدين في حال عدم تجديد إقامتهم.



وأعطى نائب رئيس الجامعة، توجيهات لعمداء الكليات الذين لديهم طلاب وافدين، بأنه يتم حجب نتيجة الطالب الوافد الذي ليس لديه إقامة سارية تمهيدا لإلغاء قيده حال عدم تجديد الإقامة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



وكان مجلس الجامعة، قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 يونيو 2018 بعدم صدور نتائج الطلاب الوافدين في حالة عدم تجديد إقامتهم.