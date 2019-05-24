نائب: إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا يزيد حجم المشروعات الاستثمارية

قال النائب أحمد الخشب ، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن إنشاء خط ملاحى بين العين السخنة ودول شرق إفريقيا أكتوبر المقبل لنقل البضائع يأتى فى إطار تعزيز التبادل التجارى بين مصر ودول شرق أفريقيا.



وأشار الخشب فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إنشاء هذا الخط الملاحى يساهم فى زيادة حجم المشروعات الاستثمارية وحجم التصدير بين مصر ودول شرق أفريقيا ، الأمر الذى يؤدى إلى زيادة حجم العمالة فى هذه المشروعات فى مصر ودول شرق أفريقيا.



كما أكد عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان أن إنشاء مثل هذا الخط الملاحى يساهم فى ترسيخ مكانة مصر فى القارة الأفريقية.



وتعتزم وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركات التابعة لها تنفيذ مشروع ضخم لمد جسور التجارة الخارجية إلى إفريقيا وأوروبا وتسيير خطوط ملاحية لنقل البضائع، وتوفير الخدمات اللوجستية للمصدرين والمستوردين لتعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية والأوروبية والوصول إلى أسواق جديدة لدعم الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الدور الهام الذى يمكن ان تلعبه مصر كبوابة شمالية للتجارة الإفريقية مع دول أوروبا.



وأكدت الوزارة أنها ستوفر عناصر الدعم اللوجستي من خدمات النقل والتخزين والتجارة الخارجية والتأمين من خلال استغلال إمكانات الشركات التابعة لها في الشركتين القابضتين للنقل والتأمين، مشيرة إلى أنها ستعمل على تأسيس شركة للتسويق والوساطة في التجارة الخارجية للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع القطاع الخاص.



ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتنظيم مؤتمر للمتعاملين في التجارة الخارجية من مصدرين ومستوردين فى كافة المجالات في مطلع يوليو المقبل سيتم خلاله الإعلان عن توفير خط ملاحي منتظم من ميناء العين السخنة إلى دول شرق إفريقيا في أكتوبر 2019 بما يضمن الوصول إلى نحو 6 دول بخلاف إمكانيات الوصول إلى الدول الحبيسة من خلال تأجير مستودعات للصادرات المصرية بها، مع توفير باقي خدمات الجسر في أبريل 2020.

