محافظة القاهرة: الانتهاء من تأثيث وفرش وحدات مشروع روضة السيدة زينب

أكد المهندس حسام رأفت رئيس حي السيدة زينب انتهاء العمل بمشروع روضة السيدة الجديد.



وأوضح رأفت في تصريح خاص لـ صدى البلد أنه تم الانتهاء من فرش و تأثيث الوحدات بالكامل حيث يضم المشروع 816 وحدة سكنية جديدة و198 وحدة تجارية يجمعهم 16 عمارة مكونة من أرضي و5 أدوار بتكلفة 330 مليون جنيه .



من جانبه أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة نجحت في تحويل منطقة تل العقارب التي تعد واحدة من البؤر العشوائية المهددة لحياة المواطنين وتقع في واحدة من أعرق مناطق القاهرة وهي منطقة السيدة زينب إلى مجتمع عمراني يليق بالمواطنين ويتماشى مع الطابع المعماري المميز للمنطقة التاريخية .



وأضاف المحافظ أن منطقة تل العقارب من المناطق العشوائية "سكن غير ملائم" وتقع على مساحة 7 أفدنة تقريبًا مقامة بالكامل على تل من الحجر الجيرى، مشيرًا إلى أنه في إطار سياسات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية بالقضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق الخطرة وتوفير حياة كريمة لهم قامت المحافظة وبالتنسيق مع وزارة الإسكان وصندوق تطوير العشوائيات بوضع التخطيط الأمثل والنموذج الراقي لتطوير المنطقة بما يتناسب مع الإطار العام لمنطقة السيدة زينب بإضافة الشكل الجمالي للعمارات.



وقد تم تصميم العمارات طبقًا لثلاث نماذج تلبي احتياجات المواطنين القاطنين في المنطقة مع مراعاة الطابع المعماري لتلك المنطقة التاريخية خاصة ، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية تم تجهيز الوحدات بالكامل بالأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.



وأضاف المحافظ أنه تم إطلاق اسم "روضة السيدة" علي المشروع استجابة لسكان المنطقة.