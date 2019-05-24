ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أحمد شوبير يجتمع بلجنة أزمة الدوري للتوصل إلى حلول نهائية

الجمعة 24/مايو/2019 - 08:01 ص
مقر اتحاد الكرة
مقر اتحاد الكرة
يسرى غازى
تعقد غدا فى الواحد ظهرا بمقر اتحاد الكرة، اللجنة المشكلة من قبل المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية، اجتماعا من أجل مناقشة أزمة الدوري الممتاز الأخيرة.

وأعلن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال اتحاد الكرة إن هدف اللجنة برئاسة احمد شوبير التوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.

ترشيحاتنا

هواوي تترنج أمام الضربات المتلاحقة من ترامب.. حلفاء أمريكا ينضمون للمعركة ضد هواوي.. باناسونيك توقف تصنيع مكونات لهواوي.. وكوريا الجنوبية تعتزم وقف تعاملاتها.. والعملاق الصيني تبحث عن بديل الأندرويد

الزمالك يعلن استنفاد 10 آلاف تذكرة للأعضاء.. ويعلن موعد البيع للجماهير

ماسك حماية البشرة في الحر

سمير غانم يظهر بشكل جديد مع سامو زين .. شاهد

هنيدي يعلق على مسابقة تركي آل الشيخ لتلاوة القرآن الكريم

قصة حياة أحد أبطال ملحمة العبور .. عبد الرحمن القاضي صاحب أشهر صورة في نصر أكتوبر

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رامي صبري يشعل أقوى السهرات الرمضانيه بالتجمع الخامس .. صور

بسبب حرارة الجو المرتفعة.. تفحم 3 عمال في حريق مصنع بمدينة السادات بالمنوفية.. اشتعال أتوبيسي نقل عام بالقاهرة.. و13 نصيحة لمواجهة الموجة الحارة.. فيديو وصور

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور