أحمد شوبير يجتمع بلجنة أزمة الدوري للتوصل إلى حلول نهائية

تعقد غدا فى الواحد ظهرا بمقر اتحاد الكرة، اللجنة المشكلة من قبل المهندس هانى أبوريدة رئيس الجبلاية، اجتماعا من أجل مناقشة أزمة الدوري الممتاز الأخيرة.



وأعلن المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم عن تشكيل لجنة برئاسة أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد وعضوية أحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبد الفتاح أعضاء مجلس الإدارة وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني الأول للاستماع إلى مقترحات ووجهات نظر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات والأندية المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز.



وقال اتحاد الكرة إن هدف اللجنة برئاسة احمد شوبير التوصل إلى أنسب الطرق لإنهاء المسابقة بما يخدم مصلحة المسابقة والأندية المشاركة.