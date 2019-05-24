بسعر خيالي.. أوبر تطلق خدمة توصيل الركاب تحت الماء على متن غواصة.. فيديو

أطلقت شركة أوبر الأمريكية خدمة جديدة لنقل الركاب والسائحين تحت سطح البحر على متن غواصة، وفقا لموقع "سي.نت" التقني.



وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستنقل الغواصة أول راكبين جريئين إلى عمق 30 مترًا تحت الماء لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم، وذلك مقابل 1500 دولار أمريكي.



وذكر الموقع أنه يمكنك حجز الغواصة من خلال التطبيق تمامًا مثل سيارة أجرة عادية.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن المشروع يأتي بشراكة مع هيئة السياحة في المنطقة، والهدف منها يطمح إلى التوعية بالمخاطر التي تحدق بالحاجز المرجاني من جراء الاحتباس الحراري، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في إصلاحه وتجديده.



