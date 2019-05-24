ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بسعر خيالي.. أوبر تطلق خدمة توصيل الركاب تحت الماء على متن غواصة.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:17 ص
غواصة
غواصة
آية جمعة
أطلقت شركة أوبر الأمريكية خدمة جديدة لنقل الركاب والسائحين تحت سطح البحر على متن غواصة، وفقا لموقع "سي.نت" التقني.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستنقل الغواصة أول راكبين جريئين إلى عمق 30 مترًا تحت الماء لاستكشاف الحاجز المرجاني العظيم، وذلك مقابل 1500 دولار أمريكي.

وذكر الموقع أنه يمكنك حجز الغواصة من خلال التطبيق تمامًا مثل سيارة أجرة عادية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن المشروع يأتي بشراكة مع هيئة السياحة في المنطقة، والهدف منها يطمح إلى التوعية بالمخاطر التي تحدق بالحاجز المرجاني من جراء الاحتباس الحراري، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تساعد في إصلاحه وتجديده.

ترشيحاتنا

أنا آسف متزعليش.. لافتة تثير غضب أهالي شبين الكوم والحي يتدخل ..صور

بعد هواوي.. الولايات المتحدة قد تحظر عملاق المراقبة Hikvision

كارثة في حارة أم زعبوبة.. منزل آيل للسقوط يهدد الأرواح.. والسكان: عاوزين نعيش من غير خوف.. فيديو

الرحالة عبدالله السعيد .. صفقة لم تكتمل للزمالك.. شارك في 5 دوريات بموسم واحد

الرئيس يطالب بتوفير أحدث الخدمات للمواطنين إلكترونيا

8 طرق لـ توفير استخدام الكهرباء في الصيف.. صور

ads

صدمة.. محمد رمضان يعلن وفاة عضو بـ فريق عمله

مفاجأة فى أزمة الدوري.. ننشر تعهد رئيس الزمالك بـ خوض 3 مباريات في مايو.. مستند

تعرف على التردد.. إطلاق قناة تايم سبورت لإذاعة مباريات كأس الأمم الإفريقية مجانا

بكتيريا عنيدة وموت مفاجئ.. لجنة سلامة الغذاء تكشف حقيقة الثوم المسبب للتسمم

بدوية: السيسي تناول الإفطار معنا كمواطن.. وزوجها: الريس قال انتظروا حاجات حلوة بسيناء..صور

الزمالك vs نهضة بركان .. كريستيان جروس يجهز مفاجأة لـ لابا كودجوا

انهيار جديد للدولار.. لماذا يتراجع سيد العملات أمام الجنيه المصري

تعرف على التفاصيل.. انطلاق قناة تايم سبورت لبث الأمم الإفريقية السبت

إفريقي من العيار الثقيل.. صراع شرس بين الأهلي والزمالك على ضم هذا اللاعب

نجيب ساويرس بعد التبرع لمستشفى: اشكر كل من ساهم وغرمني

تفاصيل اجتماع الخطيب مع مدير جهاز الكرة لتحديد موقف الأهلي من جدول الدوري

أطباء الأزهر بالحسين الجامعي ينقذون شابا كاد أن يفقد أصابعه .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حدوتة مصرية.. رفع آذان المغرب داخل كنيسة بـ الأقصر.. صور

نسرين طافش بإطلالة رمضانية تبهر متابعيها على الانستجرام.. صور

سوزان نجم الدين تحتفل بنجاح ابن أصول فى صدى البلد.. صور