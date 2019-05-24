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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد أحد المخابز ويكافئ العاملين به

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:53 ص
اللواء محمد الزملوط
اللواء محمد الزملوط - محافظ الوادى الجديد
منصور ابوالعلمين
فاجأ اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، أحد المخابز بميدان الإسعاف بمدينة موط وذلك خلال جولته بمركز الداخلة للاطمئنان على جودة الإنتاج.

وأشاد المحافظ، بجودة الإنتاج ومطابقته لمواصفات الوزن، موجها الشكر لمسئولي التموين بالمركز. كما قرر المحافظ صرف مكافأة للعاملين بالمخبز تقديرًا لإخلاصهم في العمل والتزامهم بمواصفات الإنتاج.

ووجه الزملوط بتكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق لضبط الأسواق والأسعار وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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