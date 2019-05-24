جورج قرداحي يسلم جائزة اسم من مصر لـ فائز من الطالبية

استهل الإعلامى الكبير جورج قرداحى تقديم برنامجه "اسم من مصر"، المذاع عبر قنوات "on e"، و"cbc"، و"الحياة"، بتسليم جائزة بقيمة 100 ألف جنيه للفائز محمد مأمون أحمد، بمنطقة الطالبية بالجيزة، وكانت إجابة سؤال أمس "محمد رشدى".



وأشار الفائز إلى أنه موظف فى هيئة البريد، وزوجته شيماء موظفة أيضًا فى البريد، ولديه ابنان "أحمد ومالك"، موضحًا أنهما توقعا الفوز، ولكنه حلم بذلك.



البرنامج يعد من برامج المسابقات شكلا، ويبدأ "جورج" فى سرد قصة حياة وأعمال وإنجازات شخصية دون ذكر اسمها، وفي نهاية الحلقة يعرض 3 أسماء يختار منهم المشاهد اسم صاحب القصة التي وردت في الحلقة، ويوميًا سيكون هناك فائز بجائزة قيمتها 100 ألف جنيه.



يذهب "جورج" إلى الفائزين فى بيوتهم ويسلمهم الجائزة بنفسه، أما فى المضمون فهذا البرنامج لفتة تكريمية رمضانية لشخصيات مصرية رفعت اسم مصر، من خلال ما حققته فى حياتها من تميز وإبداع وعبقرية، يختار كل يوم اسما أضاء فضاءات مصر والعالم بعلمه أو بفنه أو بأدبه أو بثقافته أو بشعره أو بمروءة أو بتفوقه، فمصر غنية ليس فقط بنيلها وأرضها وحضارتها، بل هى الأغنى بأبنائها الذين حفروا اسمها بحروف من ذهب فى التاريخ الإنسانى.