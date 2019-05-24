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اقتصاد

تدشين مشروع حديقة الشيخ زايد المركزية بحضور رئيس الوزراء ونجيب ساويرس

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء
احمد عبد القوى تصوير على الخشاب
أقامت أورا للتطوير العقاري حفل سحور رمضاني بمناسبة افتتاحها مؤخرا لمشروع "ZED"، بالإضاغة إلي إطلاقها للمشروع متعدد الإستخدامات والواقع في قلب مدينة الشيخ زايد، والذي يعد الأول من نوعه في مصر بإجمالي حجم إستثمارت يصل إلى 35 مليار جنية مصري ويمتد على مساحة 165 فدانا يتوسطها حدائق في قلب المشروع حيث يقدم المشروع تجربة السكن وسط الحدائق.

حضر حفل السحور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الورزاء وخالد عباس نائب وزير الإسكان وأعضاء الإدارة العليا والمساهمون في شركة أورا للتطوير العقاري حيث استمتع الجميع بألحان الموسيقار عمر خيرت الذي عزف عدد من مؤلفاته الشهيرة.

ويجمع مشروع "ZED" الذي تبلغ مساحته 165 فدانًا بين مرافق متعددة الاستخدامات تتنوع مابين سكني وتجاري وترفيهي في مخططها الرئيسي حيث يقوم بتطوير منطقة الشيخ زايد إلي حي حضاري جديد.

وفي تعليقه على الإفتتاح، أوضح المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أورا قائلا: "نحن في أورا لا نرى أنفسنا مجرد مطورين عقاريين، ودائما ما ننظر إلى مشروعاتنا على أنها موجودة لسد فجوة في السوق فهي مصممة لإحداث الفارق ونشر السعادة فنحن نتبنى مفاهيم الإبداع والابتكار والاستدامة والتصميم في كل مشروع وهذا ما سيقدمه "ZED" لمدينة الشيخ زايد".

كما أكد المهندس نجيب ساويرس قائلا :"نحن متحمسون للغاية بخروج مشروع "ZED" إلى النور فنحن نهدف إلى تقديم مستوى حياة فاخر بأسعار مناسبة، ومن خلال جميع مشروعاتنا حول العالم، لا نقوم بالتركيز فقط على التصميم، التطوير وبناء وحدات سكنية بجودة عالية، بل التأكيد على أن مفهوم الإستدامة هو صلب المشروع، إن هذا ماسيقدمه "ZED" ونحن متحمسون للغاية ليس فقط لتقديم الرفاهية للمصريين بل الرفاهية التي في متناول أيديهم".

ومن المقرر أن تفتح حديقة شيخ زايد المركزية أبوابها للمواطنين في 6 أكتوبر القادم، حيث تقع الحديقة على مساحة 65 فدان لتوفر الراحة والهدوء للسكان الذين يفضلون العيش بعيدا عن ضوضاء المدينة وازدحامها.

وستقوم شركة أورا بتطوير الحديقة لتصبح حديقة حديثة ومتطورة تضاهي أفضل الحدائق العالمية، حيث تتضمن مجمع رياضي عالمي مخصص للمواطنين، فمن خلال حديقة شيخ زايد المركزية، تهدف شركة أورا لتقديم مفهوم جديد لحياة الترفية في الحدائق في مصر، وهو ما يعد تأكيد لما تقوم به الشركة من أنشطة لخدمة المجتمع.

ويحظى المشروع بـ92 فدانًا من المساحات الخضراء على امتداده بالكامل، وهي مقسمة بين حدائق سكنية خاصة تتيح للسكان الاستمتاع بالمناظر الطبيعية والمرافق المصممة بأناقة ورقي، كما يتم ربط المراكز التجارية بشارع متطور للمشاة مع متاجر البيع بالتجزئة والمطاعم والمقاهي لتكون كلها على بعد مسافة قصيرة سيرا على الأقدام لسكان المشروع.

ومن أجل ضمان أحدث التصميمات في هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية، قامت شركة أورا بالتعاقد مع شركات عالمية حائزة علي جوائز مثل شركة !Melk و WATGالذين ينفذون رؤية ZED لواجهة معيشية تنبض بالحياة مع شعور حقيقي بروح المجتمع وذلك من خلال توفير احدث التصميمات في مجال هندسة المناظر الطبيعية والهندسة المعمارية.

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