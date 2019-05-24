الديهي يوضح تفاصيل مخطط الإدارة الأمريكية في مصر عام 2005

كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن مفاجأة وهي عرض أمريكي على مكتب الإرشاد في عام 2005.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الخميس، أن الدكتور محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان "الإرهابية" كشف في تصريحات صحفية عن تفاصيل هذا العرض.



وأكد أن الإدارة الأمريكية عرضت على جماعة الإخوان مشروعا ديمقراطيا سيكون للإخوان دور أساسي فيه، ولن يكون للرئيس الأسبق حسني مبارك أي دور.



وأوضح "الديهي"، أن المشروع يتكون من 5 نقاط، وهو أن يقوم الإخوان بإقامة مظاهرات على مستوي مصر في وقت واحد ، فيقوم الرئيس الأسبق مبارك باعتقال عشرات الآلاف حينئذ ستتدخل الإدارة الأمريكية لإزاحه مبارك ومن ثم ستقام انتخابات رئاسية وسيتم الإفراج عن المعتقلين الإخوان.



وأشار إلى أن هذا المشروع كان مخططا أن يتم وفقا لعدة شروط وهو ضمان أمن وأمان إسرائيل، وضمان جميع حقوق المواطنة للإخوة الأقباط، ضمان حقوق المرأة في المناصب العليا.



وتابع "الديهي"، قائلا :" ما جرى في هذا التوقيت يستوجب عقابا يوازي الخيانة العظمي".