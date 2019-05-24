إسرائيل تعلن الطوارئ في مطار بن جوريون

أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن مطار بن جوريون الإسرائيلي الدولي أعلن حالة الطوارئ أمس الخميس.



وأوضحت الوكالة أنه تم إعلان حالة الطوارئ في مطار بن غوريون الدولي بتل أبيب، بسبب عطل أو خلل فني في طائرة "بوينج"، تابعة لشركة العال الإسرائيلية.



وذكرت القناة 13 العبرية في تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، أن طائرة بوينغ 737 وقع فيها خلل فني، نتيجة لارتفاع درجة حرارة محركها الأيسر، في وقت كان على متنها 194 راكبا. وبأن الطائرة هبطت بسلام في المطار.