ختام  مباريات الأسبوع الثاني للدورة الرمضانية لوزارة الطيران

شهدت ملاعب ايرو سبورت عدد من المباريات الهامة خلال الأسبوع الثاني للدورة الرمضانية لوزارة الطيران المدنى وشركاتها وهيئاتها التابعة.



أكد اللواء نبيل سلامة رئيس مجلس إدارة نادى إيروسبورت، أن جميع المباريات شهدت تنافس كبير بين جميع الفرق المشاركة في جو أسرى حميم ومن المقرر أن جميع المباريات سوف تستمر وذلك وفقًا للجدول المقرر وسوف يشهد اليوم الختامي حضور الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى لتسليم الكأس للفريق الفائز بالبطولة.



وأسفرت نتائج الأسبوع الثاني علي فوز فريق مصر للطيران (ب) علي وزارة الطيران (ا) وفوز القابضة للمطارات (ب) علي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وحقق فريق القابضة للمطارات (ا) فوزًا علي إيروسبورت (ب) وتعادل فريقي وزارة الطيران (ا) والقابضة للمطارات (ب) بالإضافة إلى فوز فريق إيروسبورت (ا) علي الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.