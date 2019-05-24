رمضان شهر الإيمان.. عنوان خطبة الجمعة في مساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم، بعنوان "رمضان شهر الإيمان".. وصناعة الرجال، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



طالبت وزارة الأوقاف فى بيان لها جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وبحسب البيان قالت الوزارة: رمضان شهر العلم ، كما هو شهر نزول القرآن الكريم ، وكل الأعمال يُضاعف ثوابُها فيه ، ومن أهمها مجالس العلم ، يقول رسولنا (صلى الله عليه وسلم) : "وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ" .