افتتاح الدورة الرمضانية لكرة القدم التمهيدية لأمانات الهرم بحزب مستقبل وطن

افتتحت أمس الخميس، الدورة الرياضية لكرة القدم التمهيدية بحزب مستقبل وطن لأمانات الهرم بملاعب مركز شباب كفر نصار والطالبية بملاعب مركز شباب الكونيسة والعمرانية بنادي الشرقية للدخان، واختيار من كل أمانة الأول والثاني وعمل دورة تجمع الأمانات الثلاثة لعمل نهايات الدورة بمركز شباب الكونيسة.



وجرى عمل عضويات لكل مشترك بالدورة تحت مظلة حزب مستقبل وطن.



وتوجهت أمانة الطالبية ، راعية الدورة بالشكر للنائب أحمد سميح وقيادة أمن الدولة مصطفي بك عبد الغفار صاحب الفكرة الذي قام بتجميع شباب الطالبية والعمرانية والهرم تحت لواء حزب مستقبل وطن.

