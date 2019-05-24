بن زايد يعرب عن تعازيه فى وفاة ملك ماليزيا

حرص سمو الأمير محمد بن زايد ال نهيان على تقديم تعازيه في وفاة السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا الذي وفاته المنية أمس الخميس.



وكتب بن زايد عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:خالص التعازي الى جلالة السلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا وأسرته الكريمة والشعب الماليزي في وفاة السلطان أحمد شاه .. داعين الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته.