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أخبار البلد

السفير المصري في تنزانيا يقيم حفل إفطار رمضاني

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:42 ص
افطار رمضان
افطار رمضان
محمد وديع ومحمود نوفل
أقام السفير "محمد جابر أبو الوفا" سفير مصر في تنزانيا حفل إفطار رمضاني، وذلك بحضور البابا "تواضروس الثاني" بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس والذى يقوم بزيارة لتنزانيا خلال الفترة من 15 إلى 23 مايو الحالي، والشيخ أبوبكر زبير بن على، مفتى تنزانيا ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التنزاني، وأعضاء المجلس، وشيخ دار السلام "الهادي موسى"، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالخارجية التنزانية، وسفراء عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية والإسلامية، فضلًا عن ممثلي كنائس وجمعيات دينية إسلامية تنزانية ووسائل إعلام محلية.

وقد ألقى السفير"أبو الوفا" كلمة خلال حفل الإفطار رحب فيها بالحضور، متناولًا أهمية مثل تلك المناسبات في دعم التواصل بين مختلف الديانات والثقافات وتعزيز قيم التعايش والتفاهم المشترك.

كما استعرض السفير المصري أولويات واهتمامات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقي، وتاريخية وخصوصية العلاقات بين مصر وتنزانيا، حيث يحتفل البلدان خلال العام الحالي بمرور 55 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيرًا إلى الزخم الكبير الذى تشهده علاقات الدولتين الشقيقتين منذ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدار السلام في أغسطس 2017، ومتطرقًا إلى حرص مصر على دعم وتعزيز خطط التنمية التنزانية.

ومن جانبه أعرب البابا "ثيودوروس الثاني" عن سعادته بزيارته لتنزانيا، مبديًا تقديره لقيم المشاركة والتسامح والتعايش في سلام بين مختلف الديانات، والتي جسدها حفل الإفطار.

وكان السفير "أبو الوفا" قد أقام الأسبوع الماضي مأدبة إفطار رمضانية لأبناء الجالية المصرية وممثلي الشركات المصرية العاملة في تنزانيا، وشيوخ وزارة الأوقاف العاملين بالمركز الإسلامي المصري بدار السلام.

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