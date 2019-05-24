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رياضة

إياب نهائي الكونفيدرالية.. جلسات بين قدامى ولاعبي الزمالك قبل لقاء نهضة بركان

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:40 ص
مباراة الزمالك ونهضة
مباراة الزمالك ونهضة بركان
منتصر الرفاعى - ملك موسى
حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من القدامى على عقد جلسات خاصة مع زملائهم على هامش التدريبات استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

وقاد الجلسات الثنائى حازم إمام ومحمد إبراهيم، لتحفيز زملائهم على التتويج بلقب الكونفدرالية الأول فى تاريخ الفارس الأبيض، والفوز على نهضة بركان المغربي.

يذكر أن الزمالك خسر ذهابا بهدف دون رد، لذلك يحتاج إلى الفوز بهدفين نظيفين من أجل التتويج بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

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