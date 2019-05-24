نشرة أخبار البرلمان.. دفاع النواب: مصر نالت شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا على أرضها.. وبسبب ارتفاع درجة الحرارة.. طلب إحاطة لتعديل مواعيد العمل الرسمية لعمال النظافة

في إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على إطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد تحت قبة البرلمان؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم أمس الخميس 23 مايو:
دفاع البرلمان: مصر نالت شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا على أرضها
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. طلب إحاطة لتعديل مواعيد العمل الرسمية لعمال النظافة
حملات دعائية.. نقل النواب: نحتاج إلى التأكد من جدوى تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي
نائب مطروح يقدم بيانا عاجلا لتوقف معاشات بعض الأهالي
برلمانى:لابد من إقرار العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية المصرية
برلماني يطالب بسرعة استخراج تراخيص المصانع لوقف مصيدة الغرامات
برلماني: مصر تسير فى الطريق الصحيح لزيادة الصادرات الزراعية
حب الوطن يواصل نشاط دورته الرياضية الرمضانية بالجيزة والقاهرة.. صور
خارجية البرلمان: التواجد المصري بأفريقيا يقطع الطريق أمام إسرائيل
النائب جمال عقبي يتسلم هدية الكنيسة المصحف والإنجيل نيابة عن حب الوطن
دفاع البرلمان: مصر نالت شرف تنظيم كأس أمم أفريقيا على أرضها
بسبب ارتفاع درجة الحرارة.. طلب إحاطة لتعديل مواعيد العمل الرسمية لعمال النظافة
حملات دعائية.. نقل النواب: نحتاج إلى التأكد من جدوى تحويل السيارات إلى الغاز الطبيعي
نائب مطروح يقدم بيانا عاجلا لتوقف معاشات بعض الأهالي
برلمانى:لابد من إقرار العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية المصرية
برلماني يطالب بسرعة استخراج تراخيص المصانع لوقف مصيدة الغرامات
برلماني: مصر تسير فى الطريق الصحيح لزيادة الصادرات الزراعية
حب الوطن يواصل نشاط دورته الرياضية الرمضانية بالجيزة والقاهرة.. صور
خارجية البرلمان: التواجد المصري بأفريقيا يقطع الطريق أمام إسرائيل
النائب جمال عقبي يتسلم هدية الكنيسة المصحف والإنجيل نيابة عن حب الوطن